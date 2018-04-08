;
    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Soldado ve İsmail sınırda

    Soldado ve İsmail sınırda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Fenerbahçe'den Soldado ve İsmail kart sınırında yer alıyor.

    Sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, bu akşamki maçta da kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacaklar. Teknik heyet iki oyuncuyu uyardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Aykut Kocamanın hedefi 7de7 Aykut Kocaman'ın hedefi 7'de7
    Giuliano 6’da 5 yaptı Giuliano 6’da 5 yaptı
    Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı
    BİZE ULAŞIN