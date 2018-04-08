Soldado ve İsmail sınırda

Fenerbahçe'den Soldado ve İsmail kart sınırında yer alıyor.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, bu akşamki maçta da kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacaklar. Teknik heyet iki oyuncuyu uyardı.