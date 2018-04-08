Aykut Kocamanın hedefi 7de7

Şampiyonluk için parolası, ‘7’de 7 yap, rakiplerinin takılmasını bekle’ olan sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet. Aykut Kocaman, “Osmanlıspor çıkışta, dikkatli olun” uyarısı yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de bu akşam Osmanlıspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenerek moral tazeleyen sarı-lacivertli ekipte tek hedef 3 puan. Şampiyon olabilmek için 7'de 7 parolası koyan teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor'un çıkışta olması nedeniyle tedbirli...

BİREYSEL HATA İSTEMİYOR

Tecrübeli hocanın, oyuncularını uyararak, "Rakibimiz formda ve çok rahat pozisyona giren bir takım. Savunma disiplinini elden bırakırsak istemediğimiz bir durumla karşılaşabiliriz. Herkes dikkatli oynasın, bireysel hata istemiyorum" dediği öğrenildi. Osmanlıspor ligdeki son 5 maçında yenilmedi. Yeniçeriler, 2 kez kazanırken, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

BOL PAS, TAM SAHA BASKI

Galibiyet şifresi belirlendi. Sarı-lacivertliler geriden çabuk paslarla çıkıp, oyunu 3. bölgeye yıkmaya çalışacak. İleri uçta yapılacak baskı ile Osmanlıspor hataya zorlanacak. Kayseri'de atılan ilk goldeki Mehmet Topal-Soldado işbirliğinin devamını isteyen Aykut Kocaman, "Top bizde kalsın. Soldado ve Giuliano'yu ara paslarla arkaya kaçırın. Agresif olalım" tavsiyelerinde bulunduğu bildirildi.