Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Fenerbahçe-Osmanlıspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Giuliano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonluk artık elimizde değil. Evimizde çok puan kaybettik, bu da bizi bu duruma soktu. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. 6 maçı kazanıp yolumuza bakacağız."