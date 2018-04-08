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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano'dan flaş açıklama!

    Giuliano: Şampiyonluk artık elimizde değil
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    'nin Brezilyalı yıldızı , Fenerbahçe-Osmanlıspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    'nun açıklamaları şu şekilde:

    "Şampiyonluk artık elimizde değil. Evimizde çok puan kaybettik, bu da bizi bu duruma soktu. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. 6 maçı kazanıp yolumuza bakacağız."

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