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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano'dan flaş açıklama!
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Fenerbahçe-Osmanlıspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Giuliano'nun açıklamaları şu şekilde:
"Şampiyonluk artık elimizde değil. Evimizde çok puan kaybettik, bu da bizi bu duruma soktu. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. 6 maçı kazanıp yolumuza bakacağız."
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