Obradovic: Güzel bir oyun sergiledik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 112-83 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, güzel bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, hücumda etkili bir takıma karşı oynadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Ligi'nde fazla sayı kaydeden bir takıma karşı oynadık. Birçok oyuncuları iyi üçlük yüzdesiyle oynuyor ve 10-12 metreden atışlar kullanıyorlar. Hep onlara yakın olup bu üçlük atışlarını engellememiz gerektiğini konuştuk. Oyun anlayışımız onları savunmaktı. Zamanı herkese paylaştırmaya çalıştık. Tek sorunumuz Egehan Arna'ydı, o yüzden fazla süre alamadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun sergiledik. Yeşilgiresun Belediyespor maçından sonra play-off'a hazırlanacağız. Bu süreci iyi kullanmamız gerekiyor. Malaga maçından sonra da dediğim gibi değiştirmemiz gereken şeyler var."

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalindeki rakipleri İspanyol ekibi Baskonia karşısında saha avantajının kendilerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Obradovic, "Saha avantajı çok önemli değil. Oyuncularıma Baskonia'yı hafife almamaları gerektiğini söyledim. Çok iyi oynayıp, onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Geçen seneki tecrübemize bakarsak Atina'da saha avantajı rakipteydi ama biz tur atladık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Sinan Güler ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Her şeyden önce skorun yüksek olacağını biliyorduk. Trabzonspor hücum odaklı bir takım. Biz takım olarak maçın önemli bir kısmında kendi oyunumuzu oynadık. Bu haftadan sonra play-off sürecine hazırlanacağız." diye konuştu.