Ali Muhammed dalya dedi

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Trabzonspor karşısında forma giyerek, 100. maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe Doğuş'un milli basketbolcusu Ali Muhammed sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği üçüncü sezonunda dalya dedi. Deneyimli basketbolcu Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer alarak, ligde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına geride bırakmış oldu. Fenerbahçe kariyerine başladığı dönem ligde 42 maçta forma giyen başarılı gard, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonda ise 38 lig maçında görev yaptı. Ali Muhammed, üçüncü sezonu olan bu dönemde ise 20 karşılaşmada formasını terletti.

Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.