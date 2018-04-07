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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Ali Muhammed dalya dedi

    Ali Muhammed dalya dedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Doğuş’un başarılı basketbolcusu , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Trabzonspor karşısında forma giyerek, 100. maçına çıkmış oldu.

    Doğuş'un milli basketbolcusu sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği üçüncü sezonunda dalya dedi. Deneyimli basketbolcu Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer alarak, ligde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına geride bırakmış oldu. Fenerbahçe kariyerine başladığı dönem ligde 42 maçta forma giyen başarılı gard, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonda ise 38 lig maçında görev yaptı. Ali Muhammed, üçüncü sezonu olan bu dönemde ise 20 karşılaşmada formasını terletti.

    Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.

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