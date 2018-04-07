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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Janssen 4 ay sonra döndü

    Janssen 4 ay sonra döndü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    , 4 ay sonra ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

    Sakatlığı nedeniyle 8 Aralık'taki Bursaspor maçından beri sahalardan uzak kalan Janssen, 4 ay sonra ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Hollandalı forvet, idmanın ilk bölümünde yer alırken, ikinci bölümde özel program uyguladı.

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