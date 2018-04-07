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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    2002-03 sezonuna Werner Lorant ile başlayan , 15. haftada gelen 3-0'lık Diyarbakırspor yenilgisi sonrası Oğuz Çetin'i göreve getirdi. Ancak Çetin, 10 hafta görevde kalabildi, 3-1'lik Adana yenilgisi sonrası istifa etti; 7 Nisan'da yerine Tamer Güney getirildi. Sezonu 6. bitiren Kanarya, şampiyon Beşiktaş'tan 34 puan fark yedi.

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