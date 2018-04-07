Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

2002-03 sezonuna Werner Lorant ile başlayan Fenerbahçe, 15. haftada gelen 3-0'lık Diyarbakırspor yenilgisi sonrası Oğuz Çetin'i göreve getirdi. Ancak Çetin, 10 hafta görevde kalabildi, 3-1'lik Adana yenilgisi sonrası istifa etti; 7 Nisan'da yerine Tamer Güney getirildi. Sezonu 6. bitiren Kanarya, şampiyon Beşiktaş'tan 34 puan fark yedi.