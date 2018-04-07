Valbuena tarihe geçti

L’Eequipe, Marsilya’nın son 25 yılının en iyi onbirine Valbuena’yı da seçti. Drogba ve eski F.Bahçeli Niang da kadroda kendisine yer buldu

Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesi, 1993 yılından sonra Marsilya forması giyen futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi. F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena da bu kadroda kendisine yer buldu. İşte Marsilya'nın son 25 yılına damga vuran 11 yıldız futbolcu:

1-Steve Mandanda,

2-Habib Beye,

3-William Gallas,

4-Laurent Blanc,

5-Taye Taiwo,

6-Lucho Gonzalez,

7-Andre Ayew,

8-Mathieu Valbuena,

9-Robert Pires,

10-Didier Drogba,

11-Mamadou Niang.

Valbuena, bir zamanlar Niang'la birlikte Marsilya'nın başarısı için ter dökmüştü.