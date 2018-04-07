Fenerbahçe, Osmanlıspor maçına hazır

Fenerbahçe, yarın Osmanlıspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.