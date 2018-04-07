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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçına hazır

    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçına hazır
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    , yarın ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı.

    Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan , Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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