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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Fenerbahçeli eski oyuncu Dirk Kuyt futbola geri döndü

    Fenerbahçeli eski oyuncu futbola geri döndü!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Bir dönem 'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda kariyerini noktalayan , yardımcı antrenörlük yaptığı takımının forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönme kararı aldı.

    Gelecek sezondan itibaren Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak olan 'ın sezon sonuna kadar takımı ile yeşil sahalarda olacağı öğrenildi.

    Hollanda 4. Lig takımlarından Quick Boys'un forvet sıkıntısı yaşaması üzerine yeniden sahalara dönme kararı alan 37 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar oynayacağı belirtildi.

    2013-2016 yılları arasında forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı efsane, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

    Kuyt, Quick Boys takımında aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti.

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