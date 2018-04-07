Fenerbahçeli eski oyuncu Dirk Kuyt futbola geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda kariyerini noktalayan Dirk Kuyt, yardımcı antrenörlük yaptığı Quick Boys takımının forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönme kararı aldı.

Gelecek sezondan itibaren Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak olan Dirk Kuyt'ın sezon sonuna kadar Quick Boys takımı ile yeşil sahalarda olacağı öğrenildi.

Hollanda 4. Lig takımlarından Quick Boys'un forvet sıkıntısı yaşaması üzerine yeniden sahalara dönme kararı alan 37 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar oynayacağı belirtildi.

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı efsane, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

Kuyt, Quick Boys takımında aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti.