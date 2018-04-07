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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Dimitris Giannakopoulos'dan Zeljko Obradovic'e sert sözler!

    Obradovic benim için öldü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ekiplerinden 'un başkanı , Başantrenörü hakkında şok ifadeler kullandı.

    Yaptığı açıklamalar nedeniyle Euroleague yönetiminden 1 yıl maçlara girme cezası alan Başkanı , Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarına devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe lehine yapılan hakem hataları hakkında bir çalışma yapan Yunan başkan, 'un başantrenörü 'i hedef alan açıklamalar yaptı.

    ''KONUŞURSAM ÖMÜR BOYU CEZA ALIRIM''

    Obradovic hakkında konuşan Dimitris Giannakopoulos, ''Obradovic hakkında bana soru sorarsanız cevap vermemem gerek. Eğer cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. Panathinaikos'un başarısı Obradovic'e ait değil, Giannakopoulos ailesine aitti. Obradovic'in elbette katkısı vardı. Panathinaikos'u çalıştırırken ilişkimiz iyiydi, iyi anlaşıyorduk. 2012 yılında bana devam etmek istemediğini söyledi. Benim için o andan itibaren Obradovic insan olarak öldü. Ben Panathinaikos Başkanı olduğum sürece Obradovic, OAKA Arena'ya ancak misafir olarak girer'' sözlerini kullandı.

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