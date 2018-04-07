07 Nisan 2018, Cumartesi
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe lehine yapılan hakem hataları hakkında bir çalışma yapan Yunan başkan, Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic'i hedef alan açıklamalar yaptı.
''KONUŞURSAM ÖMÜR BOYU CEZA ALIRIM''
Obradovic hakkında konuşan Dimitris Giannakopoulos, ''Obradovic hakkında bana soru sorarsanız cevap vermemem gerek. Eğer cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. Panathinaikos'un başarısı Obradovic'e ait değil, Giannakopoulos ailesine aitti. Obradovic'in elbette katkısı vardı. Panathinaikos'u çalıştırırken ilişkimiz iyiydi, iyi anlaşıyorduk. 2012 yılında bana devam etmek istemediğini söyledi. Benim için o andan itibaren Obradovic insan olarak öldü. Ben Panathinaikos Başkanı olduğum sürece Obradovic, OAKA Arena'ya ancak misafir olarak girer'' sözlerini kullandı.
Dimitris Giannakopoulos'dan Zeljko Obradovic'e sert sözler!
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında şok ifadeler kullandı.
Yaptığı açıklamalar nedeniyle Euroleague yönetiminden 1 yıl maçlara girme cezası alan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe lehine yapılan hakem hataları hakkında bir çalışma yapan Yunan başkan, Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic'i hedef alan açıklamalar yaptı.
''KONUŞURSAM ÖMÜR BOYU CEZA ALIRIM''
Obradovic hakkında konuşan Dimitris Giannakopoulos, ''Obradovic hakkında bana soru sorarsanız cevap vermemem gerek. Eğer cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. Panathinaikos'un başarısı Obradovic'e ait değil, Giannakopoulos ailesine aitti. Obradovic'in elbette katkısı vardı. Panathinaikos'u çalıştırırken ilişkimiz iyiydi, iyi anlaşıyorduk. 2012 yılında bana devam etmek istemediğini söyledi. Benim için o andan itibaren Obradovic insan olarak öldü. Ben Panathinaikos Başkanı olduğum sürece Obradovic, OAKA Arena'ya ancak misafir olarak girer'' sözlerini kullandı.
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