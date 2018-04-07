Aziz Yıldırımdan seçim öncesi flaş açıklama Bu kez son

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivert derneğinde katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı görevinde son kez başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Ali Koç ile Fenerbahçe Başkanlığı için kıyasıya bir yarışa giren Aziz Yıldırım Sarı Lacivert derneğinde katıldığı toplantıda "Son kez başkan adayı olacağım" dedi.



GEÇMİŞTE DE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Aziz Yıldırım, geçmişte de başkanlığı bırakacağına dair açıklamalar yapmış ancak bu düşüncesinden vazgeçmişti. 2006 yılında şampiyonluğu son haftada Galatasaray'a kaybeden Aziz Yıldırım önce istifa etmiş ardından da tek aday olarak girdiği seçimi kazanmıştı.



Aziz Yıldırım geçtiğimiz yıllarda ise 'Yargıtay şike ile ilgili kararını verince başkanlığını bırakacağını' açıklamıştı.(Futbolarena)