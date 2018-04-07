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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi flaş açıklama 'Bu kez son'

    Aziz Yıldırımdan seçim öncesi flaş açıklama Bu kez son
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Başkanı , Sarı Lacivert derneğinde katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkanı , 20 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı görevinde son kez başkanlığa aday olacağını açıkladı.

    Ali Koç ile Fenerbahçe Başkanlığı için kıyasıya bir yarışa giren Aziz Yıldırım Sarı Lacivert derneğinde katıldığı toplantıda "Son kez başkan adayı olacağım" dedi.

    GEÇMİŞTE DE AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan Aziz Yıldırım, geçmişte de başkanlığı bırakacağına dair açıklamalar yapmış ancak bu düşüncesinden vazgeçmişti. 2006 yılında şampiyonluğu son haftada Galatasaray'a kaybeden Aziz Yıldırım önce istifa etmiş ardından da tek aday olarak girdiği seçimi kazanmıştı.

    Aziz Yıldırım geçtiğimiz yıllarda ise 'Yargıtay şike ile ilgili kararını verince başkanlığını bırakacağını' açıklamıştı.(Futbolarena)

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