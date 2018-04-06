Yıldırımdan Özdemir atağı!

06 Nisan 2018, Cuma
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Yıldırım'dan Özdemir atağı!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Nihat Özdemir’in sürekli bir arada olmasıydı.
Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Nihat Özdemir'in sürekli bir arada olmasıydı. Seçim öncesi güçlü bir yönetim kurmayı hedefleyen Yıldırım'ın, Özdemir'i listesine alacağı iddia edildi.
"ONUN HAYATI FENERBAHÇE"
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz yıldırım'ın, gelecek seçimlerde listesinde olması beklenen Nihat Özdemir, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz Yıldırım, F.bahçe'ye büyük hizmetler yaptı. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Aziz Yıldırım'ın hayatı F.bahçe."
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