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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Yıldırım'dan Özdemir atağı!

    Yıldırımdan Özdemir atağı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı ile eski yönetici ’in sürekli bir arada olmasıydı.

    Milliyet ödül gecesinde dikkat çeken karelerden biri F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Nihat Özdemir'in sürekli bir arada olmasıydı. Seçim öncesi güçlü bir yönetim kurmayı hedefleyen Yıldırım'ın, Özdemir'i listesine alacağı iddia edildi.

    "ONUN HAYATI FENERBAHÇE"

    Sarı-lacivertlilerin başkanı 'ın, gelecek seçimlerde listesinde olması beklenen , geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz Yıldırım, F.bahçe'ye büyük hizmetler yaptı. Hayatını 'ye adamış bir insan. Aziz Yıldırım'ın hayatı F.bahçe."

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