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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor

    F.Bahçede Osmanlıspor hazırlıkları devam ediyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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