05 Nisan 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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