Umut Melerle 1 yenilgi

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Umut Meler'le 1 yenilgi
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı Osmanlıspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in daha önce düdük çaldığı 9 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. F.Bahçe, Meler'in görev yaptığı son 6 maçın ise yalnızca 2'sini kazandı.
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