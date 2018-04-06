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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Umut Meler'le 1 yenilgi

    Umut Melerle 1 yenilgi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'nin bu hafta oynayacağı maçını hakem yönetecek.

    Meler'in daha önce düdük çaldığı 9 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. F.Bahçe, Meler'in görev yaptığı son 6 maçın ise yalnızca 2'sini kazandı.

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