06 Nisan 2018, Cuma
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Fenerbahçe Tarihi satışa çıkıyor
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
111 yıllık tarihi olan Fenerbahçe için hazırlanan kitap raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Gazeteci Altan Tanrıkulu'nun 14 bölüm ve 640 sayfadan oluşan 'Fenerbahçe Tarihi' adlı kitabı için geri sayım başladı. Kitabın basın lansmanın da bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ