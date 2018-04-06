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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Tarihi satışa çıkıyor

    Fenerbahçe Tarihi satışa çıkıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    111 yıllık tarihi olan için hazırlanan kitap raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

    Gazeteci Altan Tanrıkulu'nun 14 bölüm ve 640 sayfadan oluşan ' Tarihi' adlı kitabı için geri sayım başladı. Kitabın basın lansmanın da bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı.

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