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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Şike hakimi tutuklandı

    Şike hakimi tutuklandı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Futbolda şike kumpası davasının hakimlerinden Hikmet Şen dün gözaltına alındı.

    Bursa'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalanan Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen'in polisleri görünce 4. kattan atmaya çalıştığı bilgisayarına da el konuldu.

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