06 Nisan 2018, Cuma
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Şike hakimi tutuklandı
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Futbolda şike kumpası davasının hakimlerinden Hikmet Şen dün gözaltına alındı.
Bursa'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalanan Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen'in polisleri görünce 4. kattan atmaya çalıştığı bilgisayarına da el konuldu.
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FENERBAHÇE HABERLERİ