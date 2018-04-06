Şike hakimi tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının hakimlerinden Hikmet Şen dün gözaltına alındı.

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Bursa'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalanan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen'in polisleri görünce 4. kattan atmaya çalıştığı bilgisayarına da el konuldu.