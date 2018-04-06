06 Nisan 2018, Cuma
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İşte Valbuena gerçekleri!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
5-0’lık Kayseri galibiyetinin ardından Valbuena’nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı.
Fransız, kameraların da olduğu ortamda uzun süre telefonla konuşmuştu. Yıldız oyuncunun menajeri Darko ile konuştuğu ve neden forma şansı bulamadığını öğrenmesini istediği ortaya çıktı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ