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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    İşte Valbuena gerçekleri!

    İşte Valbuena gerçekleri!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    5-0’lık Kayseri galibiyetinin ardından Valbuena’nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı.

    Fransız, kameraların da olduğu ortamda uzun süre telefonla konuşmuştu. Yıldız oyuncunun menajeri Darko ile konuştuğu ve neden forma şansı bulamadığını öğrenmesini istediği ortaya çıktı.

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