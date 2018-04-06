İşte Valbuena gerçekleri!

5-0’lık Kayseri galibiyetinin ardından Valbuena’nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı.

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Fransız, kameraların da olduğu ortamda uzun süre telefonla konuşmuştu. Yıldız oyuncunun menajeriile konuştuğu ve neden forma şansı bulamadığını öğrenmesini istediği ortaya çıktı.