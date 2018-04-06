Alexli turnuvada geri sayım

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Alex'li turnuvada geri sayım
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, başlama vuruşunu yapacağı U12 İzmir Cup için dün bu şehirdeydi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'nun düzenlediği organizasyonda yer alan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, Adnan Menderes Havalimanı'nda yoğun bir ilgiyle karşılandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi, daha sonra Altınordu Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi. Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor U12 takımları ile birlikte 56 takımın mücadele edeceği turnuva bugün başlayacak. Manchester City, A.Bilbao PSV'nin de alt yapı ekiplerinin yer alacağı organizasyon 3 gün sürecek.
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