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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Alex'li turnuvada geri sayım

    Alexli turnuvada geri sayım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'nin unutulmaz isimlerinden , başlama vuruşunu yapacağı U12 İzmir Cup için dün bu şehirdeydi.

    Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'nun düzenlediği organizasyonda yer alan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, Adnan Menderes Havalimanı'nda yoğun bir ilgiyle karşılandı. 'nin Brezilyalı efsanesi, daha sonra Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi. Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor U12 takımları ile birlikte 56 takımın mücadele edeceği turnuva bugün başlayacak. Manchester City, A.Bilbao PSV'nin de alt yapı ekiplerinin yer alacağı organizasyon 3 gün sürecek.

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