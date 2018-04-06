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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe tarihinden bilgiler

    F.Bahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe, 6 Nisan tarihinde Galatasaray'ı iki kez mağlup etmeyi başardı. Kanarya, 1917'de İstanbul Ligi mücadelesinde 3-2'lik skorla geçtiği ezeli rakibini, 1969'daki 1. Futbol Ligi karşılaşmasında ise Salim Görür'ün golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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