06 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
F.Bahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 6 Nisan tarihinde Galatasaray'ı iki kez mağlup etmeyi başardı. Kanarya, 1917'de İstanbul Ligi mücadelesinde 3-2'lik skorla geçtiği ezeli rakibini, 1969'daki 1. Futbol Ligi karşılaşmasında ise Salim Görür'ün golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ