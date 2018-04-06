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Yeni banko Şener
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
İsla'dan formayı kapıp bir daha vermeyen Şener, Aykut Kocaman’ın son dönemdeki en gözde isimlerinden biri.
Alkış alan performansının üzerine Kayseri'de bir de gol ekleyen milli futbolcu, Osmanlıspor karşısında da Fenerbahçe'nin kozlarından biri olacak. Kocaman'ın, Samandıra'da Şener'le sık sık ikili görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmıyor.
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