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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Yeni banko Şener

    Yeni banko Şener
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    İsla'dan formayı kapıp bir daha vermeyen Şener, ’ın son dönemdeki en gözde isimlerinden biri.

    Alkış alan performansının üzerine Kayseri'de bir de gol ekleyen milli futbolcu, Osmanlıspor karşısında da 'nin kozlarından biri olacak. Kocaman'ın, Samandıra'da Şener'le sık sık ikili görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmıyor.

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