Kocaman: 7 maçı kazanırsak şampiyonuz

Aykut Kocaman, Kayserispor karşısındaki futbolu sürdürmeleri halinde hedefe ulaşacaklarını söyledi

F.Bahçe'de Kayserispor maçında sergilenen takım oyunu ve farklı galibiyet, şampiyonluk için umutları yeniden yeşertti. Aykut Kocaman, öğrencilerini tebrik ederken, bu şekilde 90 dakika takım disiplininden kopmadan oynamaya devam ettikleri sürece hedeflerine ulaşmamaları için bir neden olmadığını ifade etti. Zirvedeki rakipleri arasında kalan 7 maçın tamamını kazanmaya en yakın ekibin kendileri olduğuna dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Bunu başarırsak çok şey değişir. Zira rakiplerimiz hem birbirleriyle oynayacak hem de fikstürleri bize göre daha zorlu. Osmanlıspor'u da yenip, olacakları görelim" dediği ifade edildi.