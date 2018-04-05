Aatıfa 3 veliaht!

Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatif Chahechouhe’nun yerine 3 aday var.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Aykut Kocaman; Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Valbuena'nın idmanlarda sergileyecekleri performansa göre seçimini yapacak. Oyun stili Aatıf'a daha yakın olan Alper'in diğer adaylara göre bir adım önde olduğu belirtildi.