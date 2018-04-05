05 Nisan 2018, Perşembe
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"Hayatımın en büyük kazığı"
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Emenike, Olympiakos’un başına da dert oldu.
F.Bahçe'den alınan Nijeryalı, devre arası Las Palmas'a kiralanmış, oynamadan sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Başkan Marinakis 1 yıl daha kontratı olan Emenike için, "Yediğim en büyük kazık" dedi.
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