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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "Hayatımın en büyük kazığı"

    Hayatımın en büyük kazığı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    , Olympiakos’un başına da dert oldu.

    F.Bahçe'den alınan Nijeryalı, devre arası Las Palmas'a kiralanmış, oynamadan sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Başkan Marinakis 1 yıl daha kontratı olan için, "Yediğim en büyük kazık" dedi.

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