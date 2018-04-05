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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Janssen yine takımdan ayrı

    Janssen yine takımdan ayrı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Sakatlığı düzelen , çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.

    Hollandalı golcünün düz koşunun ardından güç artırıcı hareketler yaptığı bildirildi. Janssen, fizik kondisyon eksiğini giderince takımla normal çalışmalara başlayacak.

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