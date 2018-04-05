05 Nisan 2018, Perşembe
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Janssen yine takımdan ayrı
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Sakatlığı düzelen Vincent Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.
Hollandalı golcünün düz koşunun ardından güç artırıcı hareketler yaptığı bildirildi. Janssen, fizik kondisyon eksiğini giderince takımla normal çalışmalara başlayacak.
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FENERBAHÇE HABERLERİ