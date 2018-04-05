Valbuena şans buluyor!

Yedek kalması zaman zaman tartışılan Valbuena, aslında her sezon benzer şekilde şans buluyor

Kocaman'ın 23 maçta forma verip 1341 dakika sahada tuttuğu Fransız, geçen sezon da Lyon'da 1487 dakika oynadı. Bir önceki sezon da aynı şekilde 26 maça çıkıp 1814 dakika görev yaptı. Valbuena bu sezon maç başına ortalama 50.06 dakika sahada kalabildi.