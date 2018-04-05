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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Valbuena şans buluyor!

    Valbuena şans buluyor!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Yedek kalması zaman zaman tartışılan , aslında her sezon benzer şekilde şans buluyor

    Kocaman'ın 23 maçta forma verip 1341 dakika sahada tuttuğu Fransız, geçen sezon da Lyon'da 1487 dakika oynadı. Bir önceki sezon da aynı şekilde 26 maça çıkıp 1814 dakika görev yaptı. bu sezon maç başına ortalama 50.06 dakika sahada kalabildi.

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