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    05 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Feyenoord'tan Dirk Kuyt açıklaması

    Feyenoordtan Dirk Kuyt açıklaması
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'de 3 sezon ter dökdükten sonra 'a dönen  ile ilgili Feyenoord'tan açıklama geldi.

    'de üç sezon geçiren ve taraftarların sevdiği isimlerden olan için son takımı 'tan açıklama geldi. Feyenoord, Dirk Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren U19 takımının teknik direktörü olacağını açıkladı.

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