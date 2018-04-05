Feyenoordtan Dirk Kuyt açıklaması

Fenerbahçe'de 3 sezon ter dökdükten sonra Feyenoord'a dönen Dirk Kuyt ile ilgili Feyenoord'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe'de üç sezon geçiren ve taraftarların sevdiği isimlerden olan Dirk Kuyt için son takımı Feyenoord'tan açıklama geldi. Feyenoord, Dirk Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren U19 takımının teknik direktörü olacağını açıkladı.