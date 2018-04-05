Feyenoordtan Dirk Kuyt açıklaması

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Feyenoord'tan Dirk Kuyt açıklaması
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe'de 3 sezon ter dökdükten sonra Feyenoord'a dönen Dirk Kuyt ile ilgili Feyenoord'tan açıklama geldi.
Fenerbahçe'de üç sezon geçiren ve taraftarların sevdiği isimlerden olan Dirk Kuyt için son takımı Feyenoord'tan açıklama geldi. Feyenoord, Dirk Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren U19 takımının teknik direktörü olacağını açıkladı.
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