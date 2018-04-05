Fenerbahçe, Osmanlıspora hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Osmanlıspor'a hazırlanıyor
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Osmanlıspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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