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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

    Fenerbahçe, Osmanlıspora hazırlanıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'in 28'inci haftasında ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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