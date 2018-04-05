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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Ali Şen'in eşi son yolculuğuna uğurlandı

    Ali Şenin eşi son yolculuğuna uğurlandı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Kulübü eski başkanlarından 'in eşi son yolculuğuna uğurlandı. Şen, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.

    Dün akşam hayata gözlerini yuman bugün Levent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine; spor, siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Cenaze töreninde; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Adayı Ali Koç, Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Mustafa Denizli, Mesut Yılmaz ve Emel Sayın gibi isimler de yer aldı.

    MESUT YILMAZ: "BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ", vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

    FİKRET ORMAN: "ALLAH ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"

    Cenaze törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Allah çocuklarına, torunlarına uzun ömürler versin. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



    Kaynak: DHA

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