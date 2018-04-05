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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe tarihinden bilgiler

    F.Bahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe'nin 5 Nisan tarihlerinde en çok karşılaştığı takım Göztepe oldu. Rakibini 1964'te 3-2 yenen Kanarya, 1970'teki mücadeleyi de 4-0 galip bitirdi. F.Bahçe Göztepe ile 2002'de oynadığı maçı da 3-0 kazandı.

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