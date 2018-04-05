F.Bahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Fenerbahçe'nin 5 Nisan tarihlerinde en çok karşılaştığı takım Göztepe oldu. Rakibini 1964'te 3-2 yenen Kanarya, 1970'teki mücadeleyi de 4-0 galip bitirdi. F.Bahçe Göztepe ile 2002'de oynadığı maçı da 3-0 kazandı.