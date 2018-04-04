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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Ali Şen'in acı günü

    Ali Şenin acı günü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Eski Kulübü Başkanı 'in eşi Benta Şen vefat etti.

    Kulübü, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın 'in değerli eşi, genel kurul üyemiz Sayın Metin Şen ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

    Benta Şen'in cenazesinin yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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