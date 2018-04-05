Aziz Yıldırım: FETÖ varken huzur olmaz

“Yılın Spor Adamı” seçilen Fenerbahçe Başkanı, “Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız” diye konuştu

Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği "Yılın Sporcusu Ödülleri"nde "Yılın Spor Adamı" seçilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce 3 kere aday gösterildiği ödüle kendisini layık görenlere teşekkür eden Yıldırım, 3 Temmuz ve 15 Temmuz süreçlerine de değinerek şöyle konuştu:

FAİLLER AÇIKLANSIN

"2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır. Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız."

Otobüslerinin kurşunlanmasına da değinen Yıldırım, "Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek şampiyonluk yarışına da değinen Aziz Yıldırım, "Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" dedi.