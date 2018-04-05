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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı

    Fenerbahçe, Kocamanın doğum gününü kutladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'ın 53. yaş gününü paylaştığı mesajla kutladı.

    Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman." ifadelerine yer verildi.

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