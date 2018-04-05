Fenerbahçe, Kocamanın doğum gününü kutladı

05 Nisan 2018, Perşembe
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'ın 53. yaş gününü paylaştığı mesajla kutladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman." ifadelerine yer verildi.
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