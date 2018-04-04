Soldadodan şampiyonluk iddiası!

Soldado, “Şampiyonluk için tek yapmamız gereken 7’de 7 yapmak. Neden olmasın ki. Taraftarın da desteğiyle bunu başarabiliriz” dedi

Attığı iki golle F.Bahçe'nin Kayseri'deki 5 gollü galibiyetin baş mimarı olan Roberto Soldado, "Sahada olmaktan keyif aldığımızı bir maçtı. Çok istedik ve istediğimizin karşılığını aldık. Bu iştahı kalan haftalara da yansıtırsak ve 7'de 7 yaparsak şampiyon olabiliriz" diye konuştu. İspanyol golcü, şampiyonluk için iyimser düşündüğünü, taraftarlarının da desteğiyle bunu başarabileceklerini savunurken, "Neden olmasın ki... Yeter ki pozitif düşünelim, inancımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.