Soldadodan şampiyonluk iddiası!

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Soldado'dan şampiyonluk iddiası!
Giriş Tarihi: 03.04.2018
Soldado, “Şampiyonluk için tek yapmamız gereken 7’de 7 yapmak. Neden olmasın ki. Taraftarın da desteğiyle bunu başarabiliriz” dedi
Attığı iki golle F.Bahçe'nin Kayseri'deki 5 gollü galibiyetin baş mimarı olan Roberto Soldado, "Sahada olmaktan keyif aldığımızı bir maçtı. Çok istedik ve istediğimizin karşılığını aldık. Bu iştahı kalan haftalara da yansıtırsak ve 7'de 7 yaparsak şampiyon olabiliriz" diye konuştu. İspanyol golcü, şampiyonluk için iyimser düşündüğünü, taraftarlarının da desteğiyle bunu başarabileceklerini savunurken, "Neden olmasın ki... Yeter ki pozitif düşünelim, inancımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.
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