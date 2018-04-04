Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında yarın İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti.

Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı alarak THY Avrupa Ligi'ne katılan Unicaja Malaga ise bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Play-off şansı bulunmayan İspanyol ekibinin 12 galibiyeti var.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Unicaja Malaga, sahasında 68-67 kazanmıştı.