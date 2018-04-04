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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    1980-81 sezonunun 18. haftasından sonra tam 5 hafta gol atamayan F.Bahçe, suskunluğuna Eskişehir önünde son verdi. Kanarya, Raşit Çetiner'in attığı golle maçı 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, 16 takımla oynanan sezonu 10. bitirip averajla kümede kaldı.

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