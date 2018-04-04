04 Nisan 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Giriş Tarihi: 03.04.2018
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1980-81 sezonunun 18. haftasından sonra tam 5 hafta gol atamayan F.Bahçe, suskunluğuna Eskişehir önünde son verdi. Kanarya, Raşit Çetiner'in attığı golle maçı 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, 16 takımla oynanan sezonu 10. bitirip averajla kümede kaldı.
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