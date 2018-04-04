Volkan Demirel: Muslera ne yapsın?

Oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Volkan Demirel, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kalan maçların kazanacaklarını belirten tecrübeli kaleci, "İlla ki bir puan kaybı olacak. Kayserispor maçında olduğu gibi farklı galibiyetler alırsak Galatasaray'la averajı kapatabiliriz. İkili averajda onlarla aynıyız. Tabii ki şu an elimizde olan bir şey yok. Kazanıp yola devam edeceğiz" dedi.

33'TEN SONRA ZOR

Elinden geldiğinde kendine baktığını da söyleyen Volkan Demirel, "Eksiğimi kapatayım diye bir hırsım yok. Çok çalışıyorum ve fiziğimi korumak için çabalıyorum. Uykuya, yemeye, içmeye dikkat ediyorum. Gençken bir şekilde götürüyorsun ama 33 yaşından sonra zor oluyor. Ancak şu anki fiziğim 27-28 yaşındakinden daha iyi. Bunu koruyabilirsem, şans da verilirse devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu

MUSLERA NE YAPSIN?

36 yaşındaki file bekçisi, sözlerini şöyle tamamladı: "Kalecinin performansı yükselince sonuna kadar böyle devam ediyor. Oynadığım son 4 maçta gol yemedik. Böyle devam ederse güzel şeyler olur. Büyük takım kalecileri biraz önde oynamak zorundadır. Muslera'nın yediği gol çok takılacak şeyler değil. Kucka idmanda bin kere vursun boş kaleye atamaz. Ayağına oturdu ve gol oldu."

MİLLİ RUH BAŞKA BİR ŞEY

Volkan Demirel, yenilenen Milli Takım'la ilgili de şunları söyledi: "Çok yetenekli oyuncular var ama yetenekle olmuyor. Takım, o ruh başka bir şey... Son maçlarda o ruh vardı ama birkaç tane daha tecrübeli oyuncunun olması lazım. Tamam gençleşelim ama önce biraz da tecrübeli isimleri kadroya katalım. Milli Takım'a sivrilen tipleri de almıyorlar. Her şey güllük gülistanlık gitmez. Bir yerde tecrübeye ihtiyaç duyarsınız. Periyot zorlaştıkça işler karışabilir."

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