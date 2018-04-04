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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe deplasmanda AGÜ'yü devirdi

    Fenerbahçe deplasmanda AGÜyü devirdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    ’nin 22. haftasında , deplasmanda ’u 71-57 mağlup etti.

    Salon: Kadir Has

    Hakemler: Uğur Özen xx, Yiğit Gönültaş xx, Seyhan Topaloğlu xx

    : Dila xx 5, Ezgi xx 1, Melis xxx 13, Miljkoic xxx 14, Halime x 1, Gizem x 2, Cansu xx 6, Marginean xxx 15
    Başantrenör: Ayhan Avcı

    : Ayşe xx 9, Birsel xx 4, Plum xx 5, Tuğçe xxx 11, Sottana xxx 13, Tilbe xx 4, Drbovic xx 7, Esra xx 4, Verameyenka xxx 14
    Başantrenör: Valerie Garnier

    1. Periyot: 15-17 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 23-35 (Fenerbahçe lehine)
    3. Periyot: 42-57 (Fenerbahçe lehine)

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