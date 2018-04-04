Fenerbahçe deplasmanda AGÜyü devirdi

04 Nisan 2018, Çarşamba
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AGÜ Spor: Dila xx 5, Ezgi xx 1, Melis xxx 13, Miljkoic xxx 14, Halime x 1, Gizem x 2, Cansu xx 6, Marginean xxx 15
Fenerbahçe: Ayşe xx 9, Birsel xx 4, Plum xx 5, Tuğçe xxx 11, Sottana xxx 13, Tilbe xx 4, Drbovic xx 7, Esra xx 4, Verameyenka xxx 14
1. Periyot: 15-17 (Fenerbahçe lehine)
Fenerbahçe deplasmanda AGÜ'yü devirdi
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda AGÜ Spor’u 71-57 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Uğur Özen xx, Yiğit Gönültaş xx, Seyhan Topaloğlu xx
AGÜ Spor: Dila xx 5, Ezgi xx 1, Melis xxx 13, Miljkoic xxx 14, Halime x 1, Gizem x 2, Cansu xx 6, Marginean xxx 15
Başantrenör: Ayhan Avcı
Fenerbahçe: Ayşe xx 9, Birsel xx 4, Plum xx 5, Tuğçe xxx 11, Sottana xxx 13, Tilbe xx 4, Drbovic xx 7, Esra xx 4, Verameyenka xxx 14
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 15-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 23-35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 42-57 (Fenerbahçe lehine)
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