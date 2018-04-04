Fenerbahçede Osmanlıspor mesaisi

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Osmanlıspor mesaisi
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde hazırlıklarına devam eden Sarı-lacivertli ekip idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. İdmanın ikinci bölümünde sahada çalışan Sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 pas ve pres çalışması gerçekleştirirken, sakatlığı devam eden Janssen ise salonda çalıştı.
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