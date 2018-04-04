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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Patrick Kluivert, Hatem Ben Arfa'ya Fenerbahçe'yi önerdi

    Kluiverttan yıldız oyuncuya Fenerbahçe önerisi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Geçtiğimiz yıllarda 'nin transfer listesinde yer alan için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya  ortaya atıldı.

    Fransız basınında yer alan habere göre Paris Saint-Germain Sportif Direktörü , Ben Arfa'ya 'yi önerdiğini yazdı.

    PSG'den ayrılmayı kabul etmeyen ve yaklaşık bir yıldır maçlara çıkmayan Ben Arfa ile sezon başında Sportif Direktör Patrick Kluivert'ın konuştuğu, Kluivert'ın Fransız futbolcuya ''Kulüpten ayrılmalısın, teknik direktör seni takımda istemiyor. Sana kulüp bile bulduk, Fenerbahçe'ye gitmelisin'' dediği kaydedildi.

    31 yaşındaki futbolcunun Kluivert ile yaptığı konuşmanın ardından Fenerbahçe'yi reddettiği ve bunun üzerine paf takıma gönderildiği iddia edildi.

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