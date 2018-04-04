Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Patrick Kluivert, Ben Arfa'ya Fenerbahçe'yi önerdiğini yazdı.

PSG'den ayrılmayı kabul etmeyen ve yaklaşık bir yıldır maçlara çıkmayan Ben Arfa ile sezon başında Sportif Direktör Patrick Kluivert'ın konuştuğu, Kluivert'ın Fransız futbolcuya ''Kulüpten ayrılmalısın, teknik direktör seni takımda istemiyor. Sana kulüp bile bulduk, Fenerbahçe'ye gitmelisin'' dediği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun Kluivert ile yaptığı konuşmanın ardından Fenerbahçe'yi reddettiği ve bunun üzerine paf takıma gönderildiği iddia edildi.