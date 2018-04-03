İşte Rapaicin hedefi!

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İşte Rapaic'in hedefi!
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Milan Rapaic’in oğlu Boris, gözünü A Takım’a dikti.
F.Bahçe'nin 21 yaş altı takımında oynayan Boris, "Burada oynamak, çubuklu formayı giymek çok büyük bir onur. Bu forma için var gücümle mücadele edeceğim" dedi. Hedefinin A Takım olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Yakınlarım, 'Babanın yarısı kadar olsan efsane olursun' diyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
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