İşte Rapaicin hedefi!

Sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Milan Rapaic’in oğlu Boris, gözünü A Takım’a dikti.

F.Bahçe'nin 21 yaş altı takımında oynayan Boris, "Burada oynamak, çubuklu formayı giymek çok büyük bir onur. Bu forma için var gücümle mücadele edeceğim" dedi. Hedefinin A Takım olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Yakınlarım, 'Babanın yarısı kadar olsan efsane olursun' diyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.