Aatıfın golüne ilginç yorum

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Aatıf'ın golüne ilginç yorum
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Aatıf'ın golüne takım arkadaşı Vincent Janssen'den ilginç bir yorum geldi.
Hollandalı yıldız, instagram hesabından televizyonda maçı izlerken çekilmiş fotoğrafın altına, "Lucky shot" (şanslı şut) yazdı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ