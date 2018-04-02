;
    03 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aatıf'ın golüne ilginç yorum

    Aatıfın golüne ilginç yorum
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Aatıf'ın golüne takım arkadaşı Vincent Janssen'den ilginç bir yorum geldi.

    Hollandalı yıldız, instagram hesabından televizyonda maçı izlerken çekilmiş fotoğrafın altına, "Lucky shot" (şanslı şut) yazdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Matadordan müthiş dönüş Matador'dan müthiş dönüş
    Fernandao: Pes etmeyeceğiz Fernandao: Pes etmeyeceğiz
    Sonuna kadar savaşacağız "Sonuna kadar savaşacağız"
    BİZE ULAŞIN