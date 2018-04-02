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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fernandao: Pes etmeyeceğiz

    Fernandao: Pes etmeyeceğiz
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı , kalan maçlar öncesi net konuştu: Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız

    Kayserispor maçında yedek soyunan F.Bahçe'nin gol silahı Fernandao, kulübün nisan ayı dergisine konuştu. Şampiyonluk şanslarının olduğuna vurgu yapan Brezilyalı futbolcu, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan çok alt sırada bulunan ekiplere karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

    KUPAYI DA İSTİYORUZ

    Sambacı, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım olarak diğer bir hedefimiz de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Beşiktaş ile oynayacağımız yarı final maçında taraftarlarımızın stadı doldurup bizi desteklemelerini istiyorum. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Kulübün bana ihtiyacı olduğu ve kalmamı istediği sürece burada kalacağım."

    84. dakikada oyuna giren , Aatif'ın golünden sonra kulübede büyük bir sevinç yaşadı.

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