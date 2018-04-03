03 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Ekici yeniden kulübeye
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman son Galatasaray derbisi onbirinde tek değişiklik yaptı.
Tecrübeli hoca, Mehmet Ekici'yi kulübeye çekerken yerine Aatıf'a şans verdi. Valbuena, Alper ve Fernandao'nun yanı sıra sakatlığı geçen İsmail yedek soyundu. Kayserispor ise Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ