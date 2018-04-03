Ekici yeniden kulübeye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman son Galatasaray derbisi onbirinde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli hoca, Mehmet Ekici'yi kulübeye çekerken yerine Aatıf'a şans verdi. Valbuena, Alper ve Fernandao'nun yanı sıra sakatlığı geçen İsmail yedek soyundu. Kayserispor ise Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.