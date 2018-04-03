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    03 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Ekici yeniden kulübeye

    Ekici yeniden kulübeye
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Teknik Direktörü son Galatasaray derbisi onbirinde tek değişiklik yaptı.

    Tecrübeli hoca, 'yi kulübeye çekerken yerine Aatıf'a şans verdi. Valbuena, Alper ve Fernandao'nun yanı sıra sakatlığı geçen İsmail yedek soyundu. Kayserispor ise Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle karşısına çıktı.

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