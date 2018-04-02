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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    "Sonuna kadar savaşacağız"

    Sonuna kadar savaşacağız
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    “Rakiplerin kazandığı haftada 3 puan almak çok önemliydi. Şampiyonluğa inancımız yüksek. Kalan karşılaşmaları da kazanacağız”

    Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından iddialı açıklamalar yaptı. Rakiplerinin kazandığı haftada kritik bir 3 puan elde ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "Sezonun en zor deplasmanlarından birinden galibiyetle ayrılmayı başardık. Bu 3 puan çok önemliydi ve şampiyonluğa olan inancımız da hala sürüyor. Ben futbolcularıma inanıyorum; kalan 7 maçı da kazanıp, şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başından bu yana çok istediğimiz şampiyonluk kupası için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

    ÖĞRENCİLERİNE ÖVGÜ

    Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Maça da değinecek olursak, futbolcularımız başlangıç düdüğünden itibaren oyun disiplininden kopmadı. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yaptı. Kalan karşılaşmalarda da bu mücadelenen sürmesi gerekir."

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