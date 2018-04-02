“Rakiplerin kazandığı haftada 3 puan almak çok önemliydi. Şampiyonluğa inancımız yüksek. Kalan karşılaşmaları da kazanacağız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından iddialı açıklamalar yaptı. Rakiplerinin kazandığı haftada kritik bir 3 puan elde ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "Sezonun en zor deplasmanlarından birinden galibiyetle ayrılmayı başardık. Bu 3 puan çok önemliydi ve şampiyonluğa olan inancımız da hala sürüyor. Ben futbolcularıma inanıyorum; kalan 7 maçı da kazanıp, şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başından bu yana çok istediğimiz şampiyonluk kupası için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİNE ÖVGÜ

Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Maça da değinecek olursak, futbolcularımız başlangıç düdüğünden itibaren oyun disiplininden kopmadı. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yaptı. Kalan karşılaşmalarda da bu mücadelenen sürmesi gerekir."