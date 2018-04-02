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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Soldado: Artık her maç final

    Soldado: Artık her maç final
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

    Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan 'nin İspanyol golcüsü , takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi.

    Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Soldado, "Artık içinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan her maç bizim için final. Şampiyonluk yolunda hata lüksümüz kalmadı. Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Takımımız bugün çok istekliydi. Golden sonra maç skora gitti. Çok iyi maç çıkardık. Özgüven ve moral açısından çok önemli. Aslında iyi bir derbi karşılaşması çıkarmıştık, sadece golü bulamamıştık. Bu süreçte milli takıma giden çok arkadaşımız oldu. Biz fikir olarak birbirimizi biliyoruz. Maçta gol sonrası biz üst sıralara gittik, rakibimiz alt sıralara geriledi. Çok iyi oyun çıkardık" dedi.

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