Volkan Demirel: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig 27. haftasında Kayserispor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"BU FORMAYI 5 DAKİKA BİLE GİYSENİZ..."

Bu formayı 500 değil, 5 dakika da giyseniz bu forma çok kutsal. Bana her zaman güvendikleri için ilk önce bana sahip çıkan yönetimime, hocalarıma, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu benim için çok büyük bir onur. İnşallah bu 500'i, 600 ve 700'lere çıkarmak isterim. Sağlığım el verdiği sürece elimden geleni yapacağım için söz veriyorum.



"AVERAJ ÖNEMLİ"

Liderle puan farkımız fazla gibi görünüyor. Bugün sahaya çıkarken 8 maçımızın hepsini kazanmamız gerektiğini söyledik birbirimize. Takım arkadaşlarım çok güzel oynadı. Güzel bir maç oldu. Averaj olarak 5-0 önemli bir galibiyet. Hem averajımızı da düzeltmek istiyoruz. İkili averajda Galatasaray ile eşitiz ama genel averaj devreye girecek. Bunlar ufak hesaplar ama ileride konuşulacak.



"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ MÜMKÜN"

Matematiksel olarak şu anda her şey mümkün. Herkes birbirleriyle oynayacak. Biz kazanıp rakiplerimizin alacakları sonucu bekleyeceğiz.