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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Aatıf: Hala umudumuz var

    Aatıf: Hala umudumuz var
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında i deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Aatıf Chahechouhe açıklamalarda bulundu

    Aatıf, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Kazanmak önemliydi çünkü rakiplerimiz kazanmıştı. Onlar gibi biz de kazanmak istiyorduk. Bugün kazanamasaydık, şampiyonluğu kaybedecektik ama hala umutlarımız devam ediyor. Önümüzde 7 maç var. Bu maçlarımızı kazanacağız ve umudumuzu sürdüreceğiz."

    Mücadelede muhteşem bir gol kaydeden Faslı oyuncu, o anı şöyle anlattı: "Soldado topu bana verdi ve hiç vakit kaybetmeden kaleye vurmak istedim. Çerçeveyi buldum, güzel gol oldu. Gördüğüm sarı kart aptalcaydı. Durmak istedim ama iş işten geçmişti."

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