Aatıf: Hala umudumuz var

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçei deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Aatıf Chahechouhe açıklamalarda bulundu

Aatıf, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak önemliydi çünkü rakiplerimiz kazanmıştı. Onlar gibi biz de kazanmak istiyorduk. Bugün kazanamasaydık, şampiyonluğu kaybedecektik ama hala umutlarımız devam ediyor. Önümüzde 7 maç var. Bu maçlarımızı kazanacağız ve umudumuzu sürdüreceğiz."

Mücadelede muhteşem bir gol kaydeden Faslı oyuncu, o anı şöyle anlattı: "Soldado topu bana verdi ve hiç vakit kaybetmeden kaleye vurmak istedim. Çerçeveyi buldum, güzel gol oldu. Gördüğüm sarı kart aptalcaydı. Durmak istedim ama iş işten geçmişti."