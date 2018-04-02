Fenerbahçeden Kayserispora farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 5-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 44. dakikada Soldado, 12. dakikada Aatif, 58. dakikada Şener Özbayraklı ve 86. dakikada Giuliano kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

5. dakikada Umut Bulut ceza yayı önünde bekleyen Deniz Türüç'e meşin yuvarlağı aktardı. Deniz Türüç'ün müsait pozisyonda kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.

8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Kısa paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Fenerbahçe'de Giuliano Soldado paslaşmasının ardından Soldado topu ceza yayı önünde bekleyen Aatıf Chahechouhe'ya çıkardı. Kendisine gelen topu düzelten Aatıf Chahechouhe'nun sert şutunda kalecinin sağında meşin yuvarlak filelere buluştu: 0-2

21. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Şener Özbayraklı'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. De Souza'nın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Soldado ofsayt gerekçesiyle duraklayan savunma oyuncularının arasından topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışarısında topu önünde bulan Mendes'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



58. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Şener'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4



62. dakikada Şener'in ortasında kaleciden dönen topu takip eden Aatif'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



78. dakikada Amorim'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



84. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Oğuz Kağan'ın sert şutunda top kaleci Vedat'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Giuliano'nun ceza sahası dışarısından şutunda top üstten auta çıktı.



86. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dirar topu müsait durumda olan Giuliano'ya bıraktı. Topla buluşan Giuliano, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5



90. dakikada Deniz'in köşe vuruşunda kaleye giden topu Volkan son anda tokatlayarak kornere çeldi.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.