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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Olmak ya da olmamak!

    Olmak ya da olmamak!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Şampiyonluk için 8 maçı da kazanmaya yemin eden sarılacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Puan kaybı, her şeyin sonu demek olabilir

    Fenerbahçe bugün şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip kritik bir mücadeleye çıkacak. Rakip, kendisine son dönemde ters gelen Kayserispor... Üstelik maç deplasmanda! Galibiyet dışındaki her ihtimal, puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekip için belki de hayallerinin sonu olacak... 'de sakatlığı süren Vincent Janssen dışında eksik yok. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

    SOLDADO VE AATIF SINIRDA
    Soldado ve Aatıf, zorlu maç öncesi sarı kart ceza sınırında. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Kanarya, bu sezon Öztürk'ün yönettiği 4 lig maçı da kazanmıştı.

    Fenerbahçenin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11i FENERBAHÇE'NİN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ İLK 11'İ

    KAYERİ 3 MAÇTIR ÇELME TAKIYOR
    Fenerbahçe ile , ligde bugün 44. kez karşılaşacak. F.Bahçe bu maçlarda 27, Kayseri 6 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle yanıt verdi. Kayseri, son üç maçta güçlü rakibine geçit vermedi; 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
    Rakibin kalesinde 20'lik Vedat var

    HER MAÇA PRİM
    Takımı şampiyonluk yarışında tutmak için her türlü fedakarlığı yapan Fenerbahçe yönetimi, primlerle ilgili yeni bir uygulamaya gidiyor. Bu sezon 'paket prim sistemi' uygulayan ancak bundan olumlu sonuç alamayan yönetim, ligin kalan 8 haftası için 'maç başı' prime döndü. Uygulama bugün başlayacak. Prim miktarı maça göre belirlenecek, "baskı oluşturmaması" için maçtan sonra açıklanacak.

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